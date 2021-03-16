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В мире

16:39

Исполнительный директор EMA оценила ситуацию с вакциной AstraZeneca

медицина за рубежом

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Преимущества от применения вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca превышают риски. Об этом заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук.

По ее словам, расследование инцидентов с осложнениями после прививки продолжается, первые выводы могут поступить 18 марта.

"Я сегодня не буду озвучивать какую-либо научную позицию по этой ситуации, я здесь, чтобы еще раз дать разъяснения", – приводит РИА Новости слова Кук.

Она отметила, что расследование инцидентов ведут лучшие эксперты ЕМА в сотрудничестве со странами Евросоюза. Им предстоит тщательно изучить все имеющиеся данные по осложнениям у пациентов, чтобы понять, связаны они с препаратом или нет.

"Данная ситуация [с образованием тромбов] не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек", – добавила Кук.

Ранее от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Основной причиной стало большое количество побочных эффектов. Например, эстонские медики выявили их более 500.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca временно отказались осуществлять в Управлении здравоохранения Швеции. Поводом стали участившиеся сообщения об образовании тромбов после применения препарата.

От вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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