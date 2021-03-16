Швеция приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca

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Управление здравоохранения Швеции временно прекратило вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает "Газета.ру".

Такое решение было принято по причине участившихся заявлений об образовании тромбов после применения препарата. По этой причине препарат не будет использоваться до конца расследования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

"Препарат хорошо изучен, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли проблемы со здоровьем людей быть связаны с вакцинацией", – отметил шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Ранее от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Основной причиной стало большое количество побочных эффектов. Например, эстонские медики выявили их более 500.

