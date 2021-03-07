В Австрии прекратили вакцинацию от COVID-19 партией препарата AstraZeneca

18:07
Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty
Власти Австрии приняли решение приостановить использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как сообщает РИА Новости, ранее умерла привитая препаратом женщина.
49-летняя гражданка Австрии получила прививку и позже скончалась после тяжелых нарушений свертываемости крови. Еще одна вакцинированная пациентка в возрасте 39 лет пострадала от тромбоэмболии легочной артерии, но уже выздоравливает.
Вакцину обе женщины получили в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).
В Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) Австрии отметили, что прямой связи между прививкой и заболеваниями нет, однако требуется всестороннее исследование инцидента. На время проверки оставшаяся часть партии AstraZeneca изъята.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в качестве препарата для экстренного применения.
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