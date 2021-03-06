Мурашко обсудил с главой ВОЗ включение "Спутника V" в одобренный список лекарств

06 марта, 19:45
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом включение "Спутника V" в одобренный список лекарств. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча специалистов прошла в формате видеозвонка. Мурашко и Гебрейесус поговорили о вакцинации населения в контексте борьбы с коронавирусом, оценили доступность медицинской помощи и вопросы укрепления здоровья населения.
"Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", – уточнили в пресс-службе Минздрава.
ВОЗ допустила включение "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин в ноябре 2020 года. Организация в связи с этим обращалась в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Позже Всемирная организация здравоохранения повторно выразила заинтересованность в российском препарате. Тогда представители структуры подчеркнули, что обмен информации между сторонами продолжается.
Основной объем вакцинации в РФ от COVID-19 должен быть завершен к осени
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: