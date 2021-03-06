Мурашко обсудил с главой ВОЗ включение "Спутника V" в одобренный список лекарств

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Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом включение "Спутника V" в одобренный список лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча специалистов прошла в формате видеозвонка. Мурашко и Гебрейесус поговорили о вакцинации населения в контексте борьбы с коронавирусом, оценили доступность медицинской помощи и вопросы укрепления здоровья населения.

"Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", – уточнили в пресс-службе Минздрава.

ВОЗ допустила включение "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин в ноябре 2020 года. Организация в связи с этим обращалась в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Позже Всемирная организация здравоохранения повторно выразила заинтересованность в российском препарате. Тогда представители структуры подчеркнули, что обмен информации между сторонами продолжается.

