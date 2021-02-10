Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что привилась российской вакциной от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что чувствует себя хорошо.

"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, – это индивидуальное решение каждого человека", – рассказала Вуйнович. Представитель ВОЗ подчеркнула, что дальнейшая вакцинация от коронавирусной инфекции является личным решением каждого россиянина и относится к частной жизни.

Ранее сообщалось, что около 2,2 миллиона россиян получили один компонент вакцины "Спутник V". Еще 1,7 миллиона успели получить оба компонента и, таким образом, прошли полную вакцинацию.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря 2020 года.