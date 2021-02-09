Граждан старше 60 лет включили в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне старше 60 лет были включены в приоритетную группу по вакцинации от коронавирусной инфекции по национальному календарю прививок. Это следует из приказа Минздрава, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в категории приоритета по вакцинации первого уровня есть лица в возрасте 60 лет и старше, а также люди, проживающие в городах с численностью населения 1 миллион и более.

Также к данной группе также относятся сотрудники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, граждане, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

В приоритет второго уровня включены работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в эту группу отнесли работников в пунктах пропуска через государственную границу, работающих вахтовым методом, волонтеров, военнослужащих.

В приоритет третьего уровня вошли государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся в колледжах и вузах, а также граждане, подлежащие призыву на военную службу.

В декабре 2020 года вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Ранее в Депздраве рассказали, где москвичи могут сделать прививку от COVID-19.