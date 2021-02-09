В ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

Фото: Mu Yu/Xinhua via AP
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные версии передачи COVID-19 человеку. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
"Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку. Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку", – рассказал Эмбарек.
Он уточнил, что версия с промежуточным носителем является приоритетной у специалистов. Эмбарек добавил, что в качестве еще одной версии передачи вируса рассматриваются замороженные продукты и другая еда, поверхность которых могла стать источником распространения инфекции.
Также, по его словам, специалисты изучали версию о возможной передаче вируса в результате лабораторной утечки. При этом специалист подчеркнул, что последний вариант рассматривался как маловероятный, как и то, что вирус мог передаться от летучей мыши.
"Ухань не является местом, где летучие мыши собираются в больших количествах, поэтому в самом начале вспышка в Ухане вряд ли произошла в результате передачи вируса людям от летучих мышей, но, возможно, распространение было вызвано другими животными", – подытожил Эмбарек.
Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ нашли важные зацепки для расследования причин возникновения COVID-19. Улики обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, несмотря на то что продуктовый рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, он все еще практически не поврежден. Специалист подчеркнул, что люди оставили свое оборудование и посуду, вместе с тем оставив доказательства того, что происходило.
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