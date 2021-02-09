ВОЗ оценила возможность определить происхождение COVID-19 в Ухане

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Ученые не имеют доказательств того, что COVID-19 был в китайском Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания. Об этом заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

"Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ нашли важные зацепки для расследования причин возникновения COVID-19. Улики обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, несмотря на то что продуктовый рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, он все еще практически не поврежден. Специалист подчеркнул, что люди оставили свое оборудование и посуду, вместе с тем оставив доказательства того, что происходило.

