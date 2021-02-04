Эксперт ВОЗ от РФ оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Фото: ТАСС/AP Photo/Mark Schiefelbein
Вероятность утечки коронавируса COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии крайне мала. Такое мнение выразил эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Представители ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии. Они также побывали в максимально изолированной лаборатории BSL-4, в которой якобы могла произойти утечка вируса. Дедков отметил, что для миссии было важно посетить данный объект.
"Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", – выразил мнение российский эксперт.
Дедков отметил отсутствие предпосылок для утечки вируса. При этом он допустил гипотетическую возможность появления COVID-19 из данной лаборатории.
Эксперт ВОЗ заметил, что в институте много лет работает квалифицированный персонал. Ученые занимаются вирусами и имеют интересные результаты исследований, пишет РИА Новости.
"Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Естественно, рассказывали, чем они занимаются, чем работают, все показали, все мы посмотрели", – заключил Дедков.
В СМИ неоднократно высказывались различные версии о происхождении COVID-19. Утверждалось, что могла иметь место утечка вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии.
Похожую позицию высказал заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер. Он заявил, что теория об утечке вируса из лаборатории в Китае является самой достоверной.
В ответ на это в институте Уханя заявляли, что данные предположения являются ложными.
Ранее ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта установили происхождение коронавируса. Эксперты сравнивали SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13.
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