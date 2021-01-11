Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19

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14 января в Китай для выяснения происхождения COVID-19 прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщается в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Специалисты будут проводить исследования совместно с китайскими экспертами. В состав делегации входят представители Вьетнама, США, Великобритании, Японии, Австралии, Дании, Германии, Катара и Нидерландов. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле. Дипломат напомнил, что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.