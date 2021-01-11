Названа дата начала производства "Спутника V" в Бразилии

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Производство российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" стартует в Бразилии с 15 января. Об этом информирует разработчик препарата в официальном аккаунте в Twitter.

"Бразилия начнет производство Sputnik V 15 января", – подтверждается в сообщении.

Brazil 🇧🇷 will start production of Sputnik V on January 15thhttps://t.co/rcKNI2fqMX — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 10, 2021

6 января пресс-служба бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica заявила о получении из России клеточного материала для изготовления вакцины "Спутник V".

8 января в компании подтвердили, что производство препарата начнется в ближайшие дни. Оно будет осуществляться в рамках соглашения с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) о передаче технологии.

Вакцину планируется производить на предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).