Названа дата начала производства "Спутника V" в Бразилии

Производство российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" стартует в Бразилии с 15 января. Об этом информирует разработчик препарата в официальном аккаунте в Twitter.

"Бразилия начнет производство Sputnik V 15 января", – подтверждается в сообщении.

