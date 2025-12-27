Краснодарский край возглавил рейтинг ДТП с участием нетрезвых водителей

Фото: depositphotos/kalinovsky

За 11 месяцев 2025 года Краснодарский край стал регионом с самым высоким числом аварий, совершенных нетрезвыми водителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГАИ.

Согласно анализу данных ГИБДД, в регионе было зафиксировано 414 таких ДТП. Вслед за Краснодарским краем в антирейтинг также вошли Нижегородская область, Красноярский и Приморский края, а также Иркутская область.

При этом наименьшие показатели – по 3 инцидента – отмечены на федеральной территории "Сириус" и в Ненецком автономном округе.

В целом по России с января по ноябрь было зарегистрировано более 9,9 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. Эта цифра на 8% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее Минздрав РФ опубликовал антирейтинг регионов с наибольшим уровнем заболеваемости наркоманией. Согласно данным ведомства, заболеваемость наркоманией в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. На втором месте в рейтинге находится Новосибирская область, где аналогичный показатель составляет 18,4, а на третьем – Свердловская область с показателем 17,7.