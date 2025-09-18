Минздрав: Хабаровский край возглавил рейтинг регионов по заболеваемости наркоманией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Хабаровский край возглавил антирейтинг регионов по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минздрава России.

По информации ведомства, заболеваемость наркоманией в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. На втором месте в рейтинге находится Новосибирская область, где аналогичный показатель составляет 18,4, а на третьем – Свердловская область с показателем 17,7.

Следом за ними идут Красноярский край (16,5), Сахалинская область (15,7), Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), Алтайский край и Еврейская автономная область (13,7 в обоих регионах).

Внизу рейтинга находятся Чукотский и Ненецкий автономные округа – по итогам прошлого года в этих регионах не выявили заболевших наркоманией. Кроме того, самые низкие показатели заболеваемости наблюдались в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).

В июле московские полицейские задержали 36-летнего жителя по подозрению в попытке сбыть больше килограмма наркотиков. При последующем обыске у него дома обнаружили два свертка с растительным веществом, напоминающим высушенную коноплю, весы и упаковочные материалы.

В этом же месяце сотрудники таможенной службы и ФСБ выявили 820 килограммов кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию, что стало крупнейшей за текущий год партией латиноамериканских наркотиков.