В ГД заявили, что запрет вейпов поможет бороться с контрабандой наркотиков

Полный запрет на продажу вейпов в России поможет эффективнее бороться с контрабандой наркотиков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Считаю, что полный запрет на продажу в России исключит даже намек на наличие наркотической жидкости в вейпах, так как самих вейпов в продаже не будет. А значит, и такой простой способ замаскировать наркотик под жидкость для вейпа будет исключен", – цитирует Леонова РИА Новости.

По его словам, в вейпах по умолчанию используется никотиновая жидкость. Таким образом, каждое подобное устройство предполагает наличие отсека для жидкости, состав которой может быть неизвестен.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. Его поддерживает абсолютное большинство парламентариев.

Владимир Путин также поддерживал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов. Глава государства предложил испытать эту инициативу в Нижегородской области.

