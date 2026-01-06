Фото: depositphotos/actionsports

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, США "находятся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики", а также с теми "людьми, которые высвобождают свои тюрьмы и лечебницы для душевнобольных" за счет того, что направляют оттуда людей в Штаты.

Также Трамп добавил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся новые президентские выборы. Он отметил, что сначала США должны восстановить страну. Представители администрации Белого дома будут вовлечены в этот процесс.

Ранее, 3 явнаря, Вашингтон провел военную операцию в Венесуэле. В ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Вскоре Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже 5 января в Нью-Йорке прошло заседание по делу Мадуро и его супруги. В его рамках президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, указав, что продолжает являться главой страны. При этом следующее заседание состоится только 17 марта.

Кроме того, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Ее принял председатель парламента страны Хорхе Родригес.

В своей присяге она назвала Мадуро и его супругу Силию Флорес "героями, находящимися в заложниках в США".

Первое заседание по делу Мадуро и его супруги завершилось в Нью-Йорке



