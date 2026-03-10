Соцфонд: пропуск буквы "ё" может стать причиной отказа в заявлении на единое пособие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за пропуска буквы "ё" человеку могут отказать в получении единого пособия, так как все данные должны в точности совпадать с информацией на портале "Госуслуги", сообщил Соцфонд в мессенджере MAX.

В фонде уточнили, что ФИО, СНИЛС и паспортные данные всех членов семьи подгружаются автоматически из личного кабинета. Если паспорт или фамилия менялись, нужно обновить информацию и дождаться подтверждения. Любая ошибка или устаревшие сведения приведут к отказу – система просто не сможет идентифицировать пользователя.

Также в фонде пояснили, что единое пособие назначается семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели.

