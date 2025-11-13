Профессор Виноградов: ошибки в трудовой книжке могут повлиять на пенсию

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Ошибки в записях трудовой книжки могут обернуться проблемами при начислении пенсии. Об этом агентству "Прайм" заявил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Основной риск – путаница с датами приема и увольнения. Такое зачастую случается при переносе информации со старых бумажных документов из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка.

По словам профессора, потеря даже нескольких месяцев стажа может снизить ежемесячную выплату. За каждый неучтенный месяц человек не получит пенсионные баллы, поскольку страховые взносы за тот период выпадут из расчета.

Кроме того, недействительной запись в трудовой книжке может сделать неправильное сокращение названия компании или должности. Также бывают технические недочеты, например нечеткий оттиск печати.

Исправление таких ошибок – сложный процесс, особенно если работодатель реорганизовался или вовсе ликвидирован. В связи с этим Виноградов рекомендовал раз в год внимательно изучать записи в трудовой книжке и оперативно их корректировать.

Ранее юрист Екатерина Ноженко сообщила, что каждый россиянин должен регулярно проверять выписку из индивидуального лицевого счета. В ноябре гражданам следует оценить результаты инвестирования накопительной части пенсии, которая предусмотрена для всех граждан 1967 года рождения и моложе, работавших в период с 2002 по 2014 год.

Подать заявление о переводе средств в другой пенсионный фонд можно до 31 декабря, уточнила специалист.