Депутат Говырин: январскую пенсию перечислят россиянам в конце декабря

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Российские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно – в декабре 2025 года, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, это стандартная практика, связанная с длительными новогодними каникулами, чтобы люди не остались без средств на праздники.

"Январская пенсия перечисляется авансом в конце декабря, поскольку в первые числа января банки и почта не работают", – пояснил парламентарий ТАСС.

По его словам, получатели пенсий на банковские карты увидят средства в обычные даты декабря, а если день выплаты выпадет на выходной – то раньше, согласно графику банка. Те, кто получает деньги через отделения "Почты России", смогут получить январскую выплату в период с 25 по 30 декабря.

Говырин подчеркнул, что такой порядок согласован с Социальным фондом России и "Почтой России". Выплаты пенсионерам из числа военнослужащих и силовиков также будут перечислены до начала праздников. Стандартный график поступлений восстановится в феврале.

Ранее сообщалось, что ноябрь является оптимальным временем для проверки и перерасчета пенсионных накоплений. По мнению эксперта, у граждан в этом месяце достаточно времени, чтобы собрать все необходимые документы для корректировки выплат, включая подтверждение страховых и нестраховых периодов.