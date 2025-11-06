Юрист Виноградов: ноябрь является лучшим месяцем для проверки пенсионных накоплений

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Ноябрь является лучшим месяцем для проверки пенсионных накоплений, заявил в беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.

Эксперт отметил, что, согласно Федеральному закону "О страховых пенсиях", обратиться за перерасчетом пенсии можно в любое время. Однако лучше делать это именно в ноябре, так как в этом месяце у граждан остается достаточно времени, чтобы собрать все документы, необходимые для корректировки выплат.

Виноградов добавил, что в это время важно проверять не только страховые периоды, а именно – время ухода за детьми, периоды ухода за пожилыми родственниками в возрасте старше 80 лет и службу в армии.

Ранее в СФР рассказали, кого касается ежемесячный перерасчет пенсии. Речь шла о плановой корректировке сумм для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кому присвоили I группу инвалидности.

Повышение касается фиксированной выплаты как составной части страховой пенсии. В 2025 году ее размер составляет 8 907 рублей. При достижении гражданином 80-летнего возраста эта выплата автоматически удваивается до 17 815 рублей.

