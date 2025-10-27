В России предложили включать в страховой стаж период ухода за ребенком до 3 лет

Фото: depositphotos/stockveres.gmail.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила включать отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад о деятельности Львовой-Беловой.

В документе говорится, что омбудсмен поручила проработать правительству России соответствующий вопрос. В настоящий момент в страховой стаж можно включать лишь периоды ухода за ребенком до 1,5 года.

Ранее Минфин России предложил расширить налоговые льготы для семей с детьми. Если поправки примут, то семьи с двумя и более детьми получат дополнительные возможности для освобождения от НДФЛ при продаже жилой недвижимости с последующей покупкой нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

В частности, предусматривается учет детей любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Также предлагается учитывать детей, рожденных после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года.

