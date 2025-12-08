Форма поиска по сайту

08 декабря, 09:18

Происшествия
РИА Новости: в деле бизнесмена Сулейманова появился секретный свидетель

СМИ сообщили о секретном свидетеле в деле бизнесмена Сулейманова

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В деле бизнесмена Ибрагима Сулейманова есть свидетель с засекреченными данными, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В настоящее время следователи допрашивают людей из окружения миллиардера.

"С момента ареста Сулейманова проведено 27 обысков в 3 регионах, назначены 35 комплексных экспертиз, допрошено 26 свидетелей из числа лиц, входящих в круг общения Сулейманова", – говорится в документе.

Правоохранителям предстоит допросить еще 10 человек и провести 20 осмотров предметов и документов.

При этом секретный свидетель проходит в материалах под псевдонимом "Тарковский" и говорит о причастности Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. Защита утверждает, что он просто озвучивает слухи.

Сулейманова задержали в Москве 3 октября по подозрению в убийствах. Также были задержаны Мухаммед и Абакар Дарбишевы. Первого суд отправил в СИЗО на 2 месяца, а второй скончался от сердечного приступа.

Спустя время миллиардера также арестовали. Как минимум трое его пособников были задержаны в Дагестане в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным следствия, они причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова.

