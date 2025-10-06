ТАСС: по делу Сулейманова задержаны три пособника бизнесмена

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Как минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, были задержаны в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Соучастники были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным следствия, они причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова.

При этом отмечается, что они не смогли довести убийство до конца, их жертва осталась жива.

Сулейманов был задержан в Москве 3 октября по подозрению в убийствах. Также задержали еще двух фигурантов – Мухаммеда и Абакара Дарбишевых. Первого суд отправил в СИЗО на 2 месяца, а второй скончался от сердечного приступа.

Спустя время Сулейманова также арестовали. Он будет находиться под стражей до 2 декабря 2025 года. Адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный не признает свою вину.

Также СМИ отмечали, что в деле Сулейманова могут появиться новые эпизоды. В данный момент следователи проверяют миллиардера на причастность к другим тяжким преступлениям.