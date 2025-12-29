29 декабря, 09:18Происшествия
"Мисс России" Линникова стала жертвой похищения и попытки изнасилования на Бали
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anna__linnikova
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова стала жертвой попытки изнасилования на Бали. Модель рассказала об этом в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
По ее словам, восточный мужчина удерживал ее на вилле, забрал телефон и пытался применить силу. Позже девушка смогла покинуть место происшествия и обратилась в полицию, при этом ей весь день пришлось искать переводчика, чтобы оформить заявление.
Личность злоумышленника и точное место инцидента Линникова не раскрыла. Она добавила, что физического насилия удалось избежать, но случившееся сказалось на ее состоянии.
Кроме того, модель надеется на жесткую реакцию правоохранителей – в Индонезии за подобные преступления предусмотрена строгая ответственность, включая тюремное заключение или депортацию.
