Metrópoles: в Бразилии мужчина надругался над четырехлетними племянниками в доме брата

Фото: 123RF.com/danflcreativo

В Бразилии задержали мужчину по подозрению в изнасиловании племянников во время визита к брату. Об этом сообщает Metrópoles.

По данным СМИ, жертвами 42-летнего жителя штата Минас-Жерайс стали двое четырехлетних племянников. Как выяснили правоохранители, насильственные действия он совершал неоднократно.

Сами преступления происходили в доме брата подозреваемого, где тот жил последние две недели. В столичный регион он приезжал для прохождения лечения.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе, ожидая дальнейшего рассмотрения дела в суде. Возможное наказание для него пока не раскрывается.

Ранее жителя Москвы арестовали за растление несовершеннолетней. По данным следствия, в период с августа по сентябрь 2025 года мужчина проживал в квартире дома на улице Бестужевых. Там он регулярно растлевал дочь своей сожительницы.

Мужчине предъявили обвинения по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").