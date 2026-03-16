Трамп сообщил, что у главы аппарата Белого дома Уайлс обнаружили рак груди

У главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс обнаружили рак груди на ранней стадии. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает "Газета.ру".

Он отметил, что прогноз благоприятный. В период прохождения лечения Уайлс будет почти все время находиться в Белом доме.

Ранее Трамп назвал клеветой слухи об ухудшении его физического и психического состояния. Президент США отметил, что еще не начал "сбавлять обороты" и прекрасно справляется с обязанностями главы государства. Он также пригрозил принять меры против СМИ, которые распространяют подобную информацию.

До этого стало известно, что американский лидер прошел компьютерную томографию. Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что это было профилактическое обследование.

