02 декабря, 08:27

Политика
Белый дом: Трампа отправили на МРТ из-за преклонного возраста

В Белом доме раскрыли причину отправки Трампа на МРТ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за своего преклонного возраста. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости. Цель такого обследования – профилактика, раннее выявление любых проблем, подтверждение общего состояния здоровья", – цитирует ее RT.

Кроме того, данные меры направлены на то, чтобы гарантировать хорошее самочувствие и работоспособность главы государства на долгие годы, уточнила Левитт, добавив, что результаты кардиологического обследования Трампа оказались нормальными, а его сердце и сосуды находятся в отличном состоянии.

Глава Белого дома раскрыл, что прошел компьютерную томографию, во время общения с журналистами на борту самолета, направляющегося из Флориды в Вашингтон. Президент США тогда не уточнил, какой орган был обследован, заявив, что "понятия не имеет".

На пресс-конференции американский лидер привлек внимание общественности тем, что вышел к прессе с пластырем на запястье правой руки.

