Температура воздуха в Москве может опуститься до минус 17 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве может опуститься до минус 17 градусов на неделе с 29 декабря. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозам синоптика, снегопады будут длиться до конца года. Во вторник и среду, 30 и 31 декабря, возможен умеренный снег.

"В ночь на 30 декабря в Москве – минус 7–9 градусов, в ночь на 31-е – минус 8–10 градусов, и в новогоднюю ночь – минус 13–15 градусов. И дневная температура в Москве тоже будет понижаться с минус 6–8 градусов 30 декабря до минус 10 градусов первого января", – уточнила Позднякова.

При этом, по ее словам, ночь на 2 января может стать самой холодной в столичном регионе, а температура минус 16–17 возможна даже в Москве.

"А вот дневная температура постепенно начнет повышаться. Есть вероятность, что в конце следующей недели в столице будет даже оттепель", – заключила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что морозы в столице не отступят после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до 17–23 градусов к Рождеству, 7 января.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, добавил, что за январские праздники сугробы в Москве могут вырасти до 19–24 сантиметров. Городские службы столицы на протяжении длинных выходных будут работать в усиленном режиме.