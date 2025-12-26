Форма поиска по сайту

26 декабря, 12:34

Общество
Синоптик Ильин: усиление холодов возможно в Москве к Рождеству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Морозы не отступят в Москве после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до минус 17–23 градусов к Рождеству, 7 января, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Днем ожидается минус 10–17 градусов. Таким образом, в период между Новым годом и Рождеством стоит готовиться к устойчивой морозной и снежной зиме без существенных потеплений", – подчеркнул он.

По словам синоптика, за последние сутки в столичном регионе столбики термометров ночью снижались до минус 3 градусов. При этом шел снег. Наиболее интенсивные осадки наблюдались на северо-западе Подмосковья. В Клину высота снежного покрова составила около 15 сантиметров, в других районах – от 5 до 15. В столице на ВДНХ выпало 6–8 сантиметров снега.

"В ближайшие дни осадки продолжатся: местами возможен небольшой снег, а более заметное усиление ожидается в ночь с субботы на воскресенье (28 декабря. – Прим. ред.) и с воскресенья на понедельник (29 декабря. – Прим. ред.). Температурный режим начнет меняться после сегодняшней оттепели (0 – плюс 2 градусов). Уже в субботу (27 декабря. – Прим. ред.) похолодает до 0 – минус 2 градусов, что усилит гололедицу на дорогах", – отметил метеоролог.

Он также предупредил, что в дальнейшем температура будет снижаться. В воскресенье, 28 декабря, она составит минус 3–5 градусов, в понедельник, 29 декабря, – 3–8 градусов, во вторник и среду, 30 и 31 декабря, значения упадут до 6–11 градусов, а в четверг, 1 января, будет минус 7–12.

При этом ночные температуры с 30 декабря по 1 января понизятся до минус 10–15 градусов. Ветер может достигнуть 10–15 метров в секунду, что вызовет метель, добавил Ильин.

Ранее МЧС предупредило москвичей о гололедице с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря. В связи с этим горожанам рекомендовано парковаться в безопасных местах и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.

Более 150 рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды

обществопогодагородэксклюзив

