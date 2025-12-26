Форма поиска по сайту

26 декабря, 11:55

Общество
Синоптик Цыганков: интенсивность снегопада в Москве снижается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интенсивность снегопада в столице идет на спад, сообщил Агентству "Москва" начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков днем в пятницу, 26 декабря.

"Снегопад уже заканчивается, зона с осадками уходит, по чуть-чуть будет сыпать", – отметил он.

По словам специалиста, основные осадки в столице уже выпали. Подобного снегопада в Москве пока не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье в ночь на 26 декабря выпало около 30% от месячной нормы осадков. Больше всего твердых осадков было зафиксировано в Клину – там выпало около 14 миллиметров снега.

Вместе с тем прогнозировалось, что 27 и 28 декабря температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме. Погодная обстановка начнет постепенно улучшаться, хотя облачность с периодическим снегом сохранится. Температура будет снижаться: в субботу она составит от минус 2 до минус 4 градусов в столице, а по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Мощный снегопад прошел в Москве в ночь на 26 декабря

