В Москве стартовало обучение для топ-руководителей транспортной отрасли страны

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве стартовал новый поток программы "МТА. Управление в транспортной отрасли", предназначенный для топ-руководителей транспортных комплексов.

Целью проекта, разработкой которого занимались Управление кадровых сервисов правительства Москвы (УКС) и Дептранс, является повышение профессиональных навыков руководителей высшего звена и создание команды лидеров отрасли, готовой эффективно реализовывать Транспортную стратегию страны до 2030 года.

В нынешнем году участниками стали 79 руководителей из разных регионов России, включая Москву, Казань, Новосибирск, Ставрополь, а также Нижегородскую и Ростовскую области. По завершении обучения все они смогут применить столичный опыт в своих регионах, что, например, поможет им создавать более комфортные маршруты, современные цифровые сервисы и удобную навигацию.

"Уникальность программы "МТА. Управление в транспортной отрасли" в том, что мы не просто обучаем руководителей, а помогаем им трансформировать управленческое мышление", – рассказала руководитель УКС Полина Логинова.

В частности, участники приходят с конкретными задачами и получают инструменты для решения значимых проблем транспортной отрасли, а также обмениваются опытом с другими экспертами.

Длительность обучения составит 11 месяцев, за которые эксперты изучат современные методы и инструменты для эффективного управления изменениями, клиентским опытом и внедрения инноваций в транспортной сфере.

Вся программа организована по модулям, включающим очные занятия, вебинары и командную работу над реальными кейсами. При этом практика занимает большую часть курса, что позволит не только создать инновационный проект, но и продумать его внедрение. Лучшие идеи получат возможность реализации в транспортных комплексах столицы и регионов.

В свою очередь, отдельная линия обучения представляет из себя референс-визиты в организации Московского транспорта. Участники посетят различные учреждения, чтобы изучить передовые управленческие практики и увидеть успешные примеры внедрения инновационных инициатив.

Программа "МТА. Управление в транспортной отрасли" является частью экосистемы МТА, которая получила признание на премии "СМАРТ Пирамида – 2025", войдя в число лучших корпоративных образовательных проектов. Сейчас экосистема включает программы для руководителей высшего и среднего звена, а также клуб выпускников.

За 4 года существования проект вырос из обучения для руководителей Московского транспорта в ведущий образовательный проект для лидеров транспортной отрасли по всей России. Причем в этом году программа впервые вышла за границы страны, поскольку к ней присоединился участник из Казахстана.

Между тем в Москве завершился отбор участников восьмого потока программы "Академия инноваторов". Регистрацию прошли почти 3,5 тысячи человек.

Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Самары. Из предложенных проектов эксперты выбрали 100 наиболее перспективных. Среди них – платформа для обучения программированию, электромотоцикл, умная одежда и оборудование для производственных мероприятий.