Сергунина: в столице определили участников восьмого потока "Академии инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве завершился отбор участников восьмого потока программы "Академия инноваторов". Регистрацию прошли почти 3,5 тысячи человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Самары. Из предложенных проектов эксперты выбрали 100 наиболее перспективных. Среди них – платформа для обучения программированию, электромотоцикл, умная одежда и оборудование для производственных мероприятий.

При этом самыми популярными направлениями стали образовательные технологии, креативные индустрии, IT-разработки и решения для агрокомплексов, отметила вице-мэр.

У большинства из тех, кто вышел в финал, есть готовый продукт или его прототип. Совместно с наставниками они продолжат развивать идеи и подготовят их к выводу на рынок.

Например, одна команда разработала онлайн-сервис для контроля температуры и влажности в продуктовых магазинах. Система собирает данные с датчиков и предупреждает сотрудников о любых отклонениях от нормы, что позволяет быстро устранить неполадки и сохранить товар.

Другой коллектив создал онлайн-площадку для планирования и организации мероприятий – от личных праздников до корпоративов. Пользователю предлагается указать общую информацию, город, бюджет и количество гостей. Варианты подходящих локаций подберет искусственный интеллект.

В число лучших также вошел проект, с помощью которого можно найти проверенных бытовых мастеров. Система работает на умном геоалгоритме и распределяет заказы по принципу агрегатора такси – к клиенту направляют ближайшего свободного специалиста.

Еще одним отобранным продуктом стал сканер для текстильной промышленности, который автоматически определяет тип и точный химический состав ткани прямо на конвейере. Это обеспечивает контроль качества и снижает количество брака.

Более того, к программе "Академия инноваторов" присоединились создатели складного электромотоцикла, платформы аудиогидов, вендингового аппарата для заточки коньков и одежды с интеллектуальной системой обогрева.

В настоящее время открыт набор на девятый поток акселератора. Заявки принимаются на сайте программы до 26 мая.

Ранее в столице стартовал отбор на седьмой конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы". Всего три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой из них представлено шесть основных для города направлений.