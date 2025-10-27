Более 90 тыс человек присоединились к столичным проектам для инноваторов

Фото: пресс-служба ДПиИР

Более 90 тысяч человек присоединились к столичным проектам для инноваторов – "Академии инноваторов", конкурсу "Новатор Москвы" и хакатону "Лидеры цифровой трансформации", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Среди участников были изобретатели из России и других стран, в том числе Белоруссии, Китая, Таиланда, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Около 60% инноваторов – молодежь до 35 лет, отметила вице-мэр.

Москва уделяет особое внимание созданию, тестированию и внедрению современных решений в различных сферах. Для поддержки молодых разработчиков в столице создана экосистема, которая помогает пройти все этапы – от идеи до выхода продукта на рынок.

Основную аудиторию экосистемы (70%) составляют москвичи. Около 25% приходится на другие субъекты страны, в числе самых активных – Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская, Нижегородская и Свердловская области, Приморский край.

Резиденты разрабатывают разные продукты. Среди популярных – сервисы для автоматизации процессов, мобильные приложения, решения на базе искусственного интеллекта, цифровые платформы, роботизированные комплексы, VR и AR-технологии для обучения.

На онлайн-платформе "Академии инноваторов" доступны инструменты для открытия и развития технологических стартапов. Граждане могут пройти бесплатные курсы по аналитике данных, IT-компетенциям и привлечению инвестиций.

Там же есть карта запросов крупных компаний на разработку определенных решений для своего бизнеса. Заказчиками являются промышленные предприятия, девелоперы, ретейлеры и другие.

Главный элемент академии – масштабный акселератор. Он предусматривает экспертное сопровождение, комплексную доработку продукта, его презентацию покупателям и инвесторам.

Для участия в "Академии инноваторов" необходимо подать заявку в один из потоков, представить свой проект и пройти отбор в топ-100 наиболее перспективных решений. Такой возможностью уже воспользовались авторы более чем 400 тысяч разработок, по итогам создано около тысячи стартапов. В настоящее время продолжается регистрация на 8-й сезон.

Доступ к материалам платформы получают и участники конкурса "Новатор Москвы". Проект запустили в 2020 году и за это время его наградами отмечены 210 московских решений. Размер приза зависит от номинации и варьируется от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Испытать свои силы могут жители столицы от 14 лет как индивидуально, так и в коллективе до 5 человек. Наиболее популярные направления – "Общественные проекты", "Промышленность", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика".

Для представителей IT-отрасли каждый год проводится хакатон "Лидеры цифровой трансформации". Участники объединяются в команды и предлагают решения для одной из задач, подготовленных городскими ведомствами и компаниями. Победители в каждой номинации получают по миллиону рублей, а занявшие второе и третье места – по 600 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

Проект ориентирован на совершеннолетних инноваторов, однако у него самая молодая аудитория в экосистеме (средний возраст – 25 лет). Ее основу составляют студенты РТУ, МГТУ имени Баумана, МАИ и других российских вузов.

В 7-м сезоне хакатона поучаствовали 1 379 команд, 60 из них стали лучшими в своих номинациях. Авторы самых перспективных решений получат шанс испытать разработки на практике.

Ранее Москву наградили на форуме БРИКС. Жюри высоко оценило достижения города в области комплексной роботизации и передовых автономных систем. Отдельное внимание эксперты уделили внедрению беспилотного трамвая и автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель".