В Москве протестируют проекты выпускников "Академии инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве подвели итоги шестого потока "Академии инноваторов". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Заявки на участие подали более 5,8 тысячи человек более чем из 140 российских городов, а также еще 15 стран. Авторы самых перспективных проектов получили дополнительное финансирование.

"С момента перезапуска программы два года назад выпускники "Академии инноваторов" привлекли 730 миллионов рублей инвестиций и грантов, больше 80 миллионов – в рамках шестого потока", – отметила Сергунина.

По ее словам, восемь разработок в настоящее время тестируются на площадках столичных учреждений, крупных отечественных компаний и вузов. В их числе – сервис по подбору сотрудников и нейросеть для дизайна интерьера.

Например, один из продуктов опробуют в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", а сеть аптек оценит возможности компактного робота-сканера. Другую компанию заинтересовала платформа по созданию реалистичных ИИ-консультантов.

Две команды были отмечены призом зрительских симпатий. По их результатам:



производителя корректирующей косметики и разработчика платформы для получения полимерных материалов с заданными свойствами пригласили в качестве экспертов во Всероссийский круглогодичный образовательный центр развития молодежного предпринимательства "Амур";

автору приложения с рекомендациями по уходу за ребенком выделили средства на обучение в Московской школе управления "Сколково".

Как ранее рассказал Сергей Собянин, заявки на новый поток "Академии инноваторов" принимаются до 10 сентября. По словам мэра столицы, суммарная выручка проектов за прошлый год достигла более миллиарда рублей. Общий объем привлеченных инвестиций и грантов составил свыше 650 миллионов рублей.

Самыми популярными направлениями стали высокотехнологичная медицина, образование, IT-разработка, социальные и промышленные технологии.

