Собянин: заявки на новый поток "Академии инноваторов" принимаются до 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на седьмой поток программы для технологического бизнеса "Академия инноваторов" проходит в Москве. Стать ее участником можно до 10 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, после перезапуска программы прошло два года. За это время экосистема программы объединила 36 тысяч человек из 79 российских регионов и 40 дружественных стран.



Суммарная выручка проектов за прошлый год достигла более 1 миллиарда рублей, а общий объем привлеченных инвестиций и грантов составил свыше 650 миллионов рублей.



"Поддержка талантливых разработчиков и создание условий для реализации прорывных идей – это ключ к развитию экономики нашего города и всей страны. Особенно активно участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет – они составляют 48% от общего числа инноваторов, подавших заявки", – подчеркнул Собянин.



Самыми популярными направлениями стали высокотехнологичная медицина, образование, IT-разработка, социальные и промышленные технологии.



В рамках четвертого потока участники смогли создать компанию, ставшую первым в России разработчиком и производителем уличных цифровых панелей, которые могут работать под водой. Еще один проект сформировал комплексное решение для ускорения селекции сельхозкультур и сократил срок выведения новых сортов вдвое.

Одной из команд "Академии инноваторов" удалось разработать платформу, призванную помогать крупным компаниям контролировать сетевую безопасность, устанавливать уязвимости и соответствовать актуальным стандартам защиты.

Другие участники создали сервис, который предоставляет фирмам возможность предлагать своим клиентам внутренние рассрочки без участия банков. Программа поспособствовала и появлению цифрового транспортного экспедитора, который быстро находит оптимальные варианты грузоперевозки.



Ранее эксперты отобрали 100 самых перспективных проектов для участия в шестом потоке программы "Академия инноваторов". В число городов – лидеров по количеству предложенных проектов, помимо Москвы, вошли Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Екатеринбург и Уфа. Причем 40% участников составили студенты вузов в возрасте от 18 до 20 лет.

