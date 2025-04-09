Москва поддержала грантами на патенты более трех тысяч инновационных решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти с 2022 года одобрили гранты на патенты 3 180 изобретений и моделей, созданных московскими разработчиками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая сумма грантовых выплат составила свыше 290 миллионов рублей. Поддержкой от столицы смогли воспользоваться новаторы в области радиоэлектроники, роботизации, общественной безопасности, строительства и информационных технологий.

Два из грантов получил производитель и разработчик роботизированных устройств для промышленной очистки под высоким давлением. Компания потратила средства на патент комплекса микрогидроударной гидродинамической очистки внутренней поверхности труб теплообменных агрегатов.



Другой получательницей помощи стала научно-производственная фирма, которая создает системы обеззараживания воздуха, поверхностей и воды от всех видов опасных бактерий. В основе очистки лежит принцип импульсного ультрафиолетового излучения, что позволяет очистить до 99,9% загрязнений всего за 30 секунд.

Около 3 500 единиц такого оборудования уже используются в свыше 500 российских компаниях, также продукция экспортируется в ЮАР, Мексику, Белоруссию и Казахстан.

Кроме того, отечественный производитель термоиндикаторов получил сразу 5 грантов на зарубежные патенты и еще 9 на российские. Фирма придумала новый тип пожарного извещателя, который обнаруживает перегрев контактов в электрораспределительных устройствах. Продукция фирмы уже запатентована в более чем 40 странах мира.

Отечественные фирмы могут получить грант в размере 75 тысяч рублей за каждый российский патент на изобретение или модель, зарегистрированные за последние 12 месяцев. Максимальный размер грантовой поддержки для зарубежных патентов составляет до 5 миллионов рублей в год. Прием заявок на получение поддержки открыт до 30 июня 2025 года.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице за 2024 год было внедрено около 300 моделей искусственного интеллекта в сферах транспорта, здравоохранения, образования, строительства и многих других. Всего правительство города реализует около 100 проектов с использованием нейросети.

В частности, в прошлом году была запущена платформа, которая позволяет разрабатывать код, обучать и тестировать модели интеллекта на высокопроизводительных вычислительных мощностях.

