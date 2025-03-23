Собянин присвоил статус технопарка НИЦ электронной вычислительной техники

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники получил статус технопарка, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В НИЦ производятся средства вычислительной техники, электронные модули и блоки, рассказал мэр. С получением нового статуса площадка сможет воспользоваться налоговыми льготами и грантами.

На базе НИЦ работают АО "Инфопро", где производят защищенные ноутбуки и стационарные компьютеры, а также ООО "ТМХ интеллектуальные системы". Эта компания занимается разработкой систем управления рельсовым транспортом, в том числе для метро столицы.

Вместе с тем якорными резидентами технопарка "Ньютон Плаза" стали компании "Код безопасности" и "Компания Инверсия". Первая из них является разработчиком решений для кибербезопасности. ПО компании применяется более чем в 50 тысячах организаций, в том числе в госкорпорациях и банках. В свою очередь, "Компания Инверсия" работает над созданием систем автоматизации для банков.

В общей сложности в столице действуют 46 технопарков, на базе которых работают 2,1 тысячи компаний и создано 73,5 тысячи рабочих мест, напомнил мэр. По его данным, с 2016 года бизнес вложил в их развитие 101,9 миллиарда рублей. При этом на каждый рубль налоговых льгот приходится 9,5 рубля, поступивших путем частных инвестиций.

Вместе с тем возвести современный технопарк планируется на месте бывшей промзоны Силикатные улицы в Хорошёво-Мнёвниках. Проект будет реализован в рамках КРТ. В настоящий момент там располагается паркинг, строительство которого не было завершено.