Промтехнопарк появится в Митине в рамках масштабного инвестиционного проекта

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Промышленный технопарк появится в Митине в рамках масштабного инвестиционного проекта. Там расположатся научно-производственные компании и предприятия легкой промышленности, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Благодаря появлению этого объекта будет создано около 60 новых высокопроизводительных рабочих мест", – добавил вице-мэр.

Инвестор возведет бизнес-центр с офисными, деловыми и промышленными площадками на улице Барышихе. Кроме того, на площади 12 тысяч квадратных метров заработают места питания, коворкинги и производства.

Инвестор получил участок в 2024 году. Его площадь составляет 0,94 гектара. Соглашение об аренде подписано на пять лет, в течение которых строительство должно быть завершено, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что инвесторы арендовали у Москвы около 270 гектаров земли по льготной ставке 1 рубль в год в рамках масштабных инвестпроектов.

Мэр отметил, что в Некрасовке недалеко от "Руднева" появится завод по выпуску горизонтальных расточных станков. По его словам, он даст 1 100 рабочих мест. Кроме того, в Зеленограде специалисты возведут комплекс по производству мебели.