Собянин назвал объекты, которые построят в рамках масштабных инвестпроектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 270 гектаров земли инвесторы арендовали у Москвы по льготной ставке 1 рубль в год в рамках масштабных инвестпроектов, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Некрасовке, недалеко от "Руднева", появится завод по выпуску горизонтальных расточных станков. По его словам, он даст 1 100 рабочих мест.

Кроме того, в Зеленограде специалисты возведут комплекс по производству мебели, а в Очаково-Матвеевском – завод по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники.

Всего с 2022 года город предоставил бизнесу около 700 гектаров земли без торгов, напомнил Собянин. Из них в прошлом году было выделено свыше 360. Например, благодаря этому в Хорошевском районе появится многофункциональный деловой центр, включающий в себя 10- и 21-этажные здания.

Вместе с тем в Тверском районе инвестор построит театр мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены. Еще вторая очередь технопарка будет возведена в Троицке, после чего там создадут больше 500 рабочих мест, заключил мэр.

В 2024 году городские власти передали инвесторам свыше 250 гектаров участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В рамках проектов в столице построят спорткомплексы, МФЦ, школы, детсады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона "квадратов".

Кроме того, в 2025 году планируется строительство производственного комплекса в Южном Бутове на Бартеневской улице. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи "квадратов". Вложить в проект планируется 0,9 миллиарда рублей.