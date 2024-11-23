Производственный комплекс построят в рамках МаИП в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производственный комплекс построят в Южном Бутове в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках МаИП в Юго-Западном административном округе Москвы появится пять новых предприятий. Под одно из них – по производству пищевого оборудования – город планирует предоставить инвестору земельный участок площадью 0,77 гектара", – отметил он.

Участок располагается на Бартеневской улице. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи квадратных метров. Инвестиции в строительство оцениваются в 0,9 миллиарда рублей.

Кроме того, на новом предприятии смогут работать 240 человек.

Между тем почти 11 гектаров земли арендовали предприниматели у Москвы для строительства коммерческих объектов в январе – сентябре этого года. Появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать деловую активность и уровень жизни москвичей. Всего за девять месяцев 2024 года по итогам торгов инвесторам передали 24 земельных участка, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2023-го – тогда было арендовано 16 участков.

За последние годы Москва выросла на 30% по объему жилых домов, промышленных зданий, офисов и другой недвижимости. Как уточнил Сергей Собянин, также почти вдвое увеличился Московский метрополитен, в том числе МЦК. В столице, сказал он, появились другие техники и другие технологии.

