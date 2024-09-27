Собянин: Москва за последние годы выросла на 30% по объему недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва за последние годы выросла на 30% по объему жилых домов, промышленных зданий, офисов и другой недвижимости. Об этом рассказал Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"На 30% город стал больше физически с точки зрения домов, зданий, промышленных зданий, офисов, жилья и так далее", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, также почти в два раза увеличился Московский метрополитен, включая МЦК.

"У нас другие техники, другие технологии, больше приборов в наших домах", – добавил Собянин.

Около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости получили образовательные учреждения Москвы с 2010 года. За 14 лет имущественный фонд в данной сфере увеличился на треть и достиг более 17,5 миллиона квадратных метров.

Столичные образовательные организации получили новые здания и ранее построенные технические и хозяйственные сооружения. Всего такие объекты насчитывают около 4,5 тысячи.

Ранее Собянин сообщил, что столица предоставит налоговые льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков. В этих целях производителям инновационной продукции был присвоен статус якорных резидентов технопарков. За счет этого предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки.

