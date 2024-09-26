Город выделит землю для строительства образовательного комплекса в Москворечье-Сабурове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город без торгов предоставит инвестору земельный участок для строительства образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Там построят современный жилой квартал с социальной инфраструктурой, коммерческой недвижимостью и общественными пространствами. Для реализации масштабного инвестиционного проекта девелоперу выделят 2,9 гектара земли.

Образовательное учреждение станет одним из самых больших в Москве. Оно будет рассчитано на 2,5 тысячи учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Также планируется возвести современный спортивный комплекс.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Москворечье-Сабурове около строящегося жилого квартала в районе 2-го Котляковского переулка выделят два участка: 1,74 гектара – для строительства образовательного комплекса и 1,16 гектара – для спортивного ядра.

В состав будущего спортивного центра рядом с образовательным комплексом войдет многофункциональный стадион с площадками для игры в футбол, волейбол и теннис. Вокруг положат беговую дорожку, а также оборудуют две зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину.

Ранее город выставил на продажу 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Объекты площадью от 8 до 26 соток находятся в ВАО и ТиНАО.

Москвичи могут приобрести более 8,6 гектара земли для ИЖС. На участках можно построить свыше 35 тысяч квадратных метров недвижимости. При подаче заявок от нескольких горожан проводится аукцион. Начальная цена лота будет равна кадастровой стоимости участка.

