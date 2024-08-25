Москвичи приобрели около 5 400 парковочных мест в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы за полгода 2024 года приобрели у города около 5 400 парковочных мест, сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров. Результаты выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горожане приобрели у столицы почти 4 300 машино-мест", – отметил он.

Горожане могли купить места для автомобилей не только на торгах и с помощью публичного предложения, но и по преимущественному праву собственников квартир в жилых домах и на условиях соцнайма.

Наибольший спрос в 2024 году наблюдается в ЮВАО, там приобрели свыше 1 600 мест, а в ЮЗАО и ЗАО купили свыше 1 100 и 840 мест соответственно, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее правительство Москвы сделало скидку на 50% на продление парковочных разрешений для операторов столичных каршерниговых сервисов, что позволило пользователям не платить за парковку. Так, за 9 лет работы каршеринга горожане совершили около 305 миллионов поездок в Москве.

