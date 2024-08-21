Город выставит на торги право на редевелопмент двух участков в Южном Бутове в рамках КРТ

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Город выставит на торги право на редевелопмент двух участков в Южном Бутове по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь двух участков, которые находятся на юго-западе столицы, превышает 30 гектаров, отметил вице-мэр. Работы на них будут доверены инвестору, которого определят по итогам аукциона.

Проект подразумевает, что на этих участках появится около 320 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в его реализацию составят более 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет равен по меньшей мере 1,7 миллиарда рублей, подчеркнул Ефимов. По его словам, после завершения строительства там появится свыше четырех тысяч рабочих мест.

Участки находятся рядом со станцией Бутово МЦД-2. Один из них располагается на 2-й Мелитопольской улице, а другой – возле Варшавского шоссе. В настоящее время эти площадки заняты мастерскими, складами и прочими устаревшими объектами.

В ходе реализации проекта КРТ там будет возведен жилой квартал, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. На этих участках появится свыше 180 тысяч "квадратов" жилых помещений, которые будут предназначены и для участников программы реновации.

При этом общая площадь общественно-деловой и коммунально-производственной застройки, которая должна возникнуть там, превысит 140 тысяч квадратных метров.

"В числе необходимых горожанам объектов построят образовательный комплекс, состоящий из школы для 900 учащихся и детского сада для 200 воспитанников, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и многофункциональный общественный комплекс с гостиницей. Кроме того, здесь появятся объекты коммунального назначения, а также два встроенно-пристроенных судебных участка", – отметил Гаман.

Между тем с начала 2024 года Москва определила инвесторов девяти проектов комплексного развития территорий. Поступления в городской бюджет по договорам об их реализации составят 29,93 миллиарда рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах.