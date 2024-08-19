Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день в Москве реализуется 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом занимаются привлеченные по результатам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы КРТ, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря программе на участках, общая площадь которых превышает 1,1 тысячи гектаров, построят почти 23 миллиона "квадратов" различной недвижимости, уточнил вице-мэр. Кроме того, все площадки будут благоустроены.

Ефимов отметил, что инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 триллиона рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 миллиардов рублей. Что в итоге позволит создать почти 236,8 тысячи рабочих мест.

КРТ охватило 66 районов во всех округах столицы. Помимо создания современных жилых кварталов, в рамках программы также возводят промышленные и общественно-деловые объекты. Сейчас 80 из 88 проектов уже находятся на стадии подготовки к строительству.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этих участках построят свыше 7,5 миллиона "квадратов" общественно-деловых объектов и около 2,4 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств.

В данный момент два проекта КРТ реализуют на месте бывшей промзоны Магистральные улицы. На одном из участков в течение 4 лет возведут 41,2 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. В рамках другого проекта появится жилой микрорайон, где построят свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости.