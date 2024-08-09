Жилые комплексы для программы реновации появятся на западе Москвы по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Можайском районе столицы будут реорганизованы четыре неэффективно используемых участка, общая площадь которых составляет 3,16 гектара. Проект этого решения был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Эти участки были объединены в единый проект комплексного развития территорий (КРТ). По итогам его реализации планируется создать жилье, которое будет использовано для программы реновации, рассказал замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При этом вложения в проект составляют практически 29 миллиардов рублей, а его ежегодный бюджетный эффект достигнет 148 миллионов рублей. После завершения строительства в городе будет создано свыше 300 рабочих мест.

Участки, на которых начнется строительство, располагаются вдоль Можайского шоссе и находятся рядом со станциями МЦД Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская. В настоящий момент там работают магазины и офисы, а также склады и автосервис.

На их месте будут возведены современные комплексы, площадь жилых помещений в которых превысит 83 тысячи квадратных метров. При этом на первых этажах зданий разместятся кафе, сервисные мастерские и прочие предприятия малого бизнеса.

Участки будут благоустроены и озеленены. Кроме того, на них появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги, отметил в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем под заселение по программе реновации передали жилой комплекс, возведенный в районе Бирюлево Восточное. Все квартиры в нем сдаются с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами, утвержденными постановлением правительства Москвы, а на первых этажах было решено устроить различные нежилые помещения.

