Новостройка на Касимовской улице передана под заселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой комплекс в районе Бирюлево Восточное передали под заселение по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москвичи из трех расселяемых домов на Касимовской улице приступили к переселению в новое современное жилье. В этих домах проживают около 200 семей, которые смогут комфортно и в согласованное время осмотреть предложенные квартиры, оформить договоры на них и перевезти вещи в новый дом, воспользовавшись в том числе бесплатным сервисом "Помощь при переезде", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все квартиры, передаваемые под заселение по программе реновации, сдаются с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами, утвержденными постановлением правительства Москвы. На первых этажах располагаются нежилые помещения, такие как комнаты для консьержей, кладовые для хранения колясок, велосипедов и уборочного инвентаря, а также технические помещения. На первых этажах также открываются предприятия социально-бытовой направленности – магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции.

"Департамент городского имущества направил письма с предложениями комфортных квартир в новом жилом комплексе на Касимовской улице свыше 400 жителям трех старых домов. Для их удобства с 15 июля на первом этаже новостройки действует центр информирования по переселению, где москвичи могут получить консультации по вопросам, возникающим в ходе переезда, в том числе по оформлению необходимых документов", – поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Расселению по программе реновации в Бирюлеве Восточном подлежат 17 домов. Новые жилые комплексы для их жителей будут возводиться на шести стартовых площадках.

Ранее на северо-западе столицы передали под заселение 16 домов по программе реновации. В них заселились около трех тысяч семей. При этом город на безвозмездной основе оказал им помощь: они могли бесплатно воспользоваться транспортом и услугами грузчиков.

Всего программой предусмотрено возведение 432 новых домов в СЗАО. В настоящее время 32 дома находятся на стадиях проектирования и строительства. Для новостроек выбрали 41 площадку.

А в Бабушкинском районе по программе реновации появится односекционный жилой дом V-образной формы. Входная группа в жилую часть здания предусмотрена с двойными тамбурами и запроектирована со стороны улицы. На первом этаже будут находиться объекты общественно-деловой застройки.