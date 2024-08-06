Собянин: около 3 тыс семей в СЗАО получили современные квартиры по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На северо-западе столицы передали под заселение 16 домов в рамках реализации программы реновации. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, в современные квартиры заселились около 3 тысяч семей. При этом город на безвозмездной основе оказал им помощь: они могли бесплатно воспользоваться транспортом и услугами грузчиков.



"Вместе с жильем строим социальную инфраструктуру. В Щукине, Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе появятся школы, детские сады и спорткомплексы", – говорится в его публикации.

Всего программой предусмотрено возведение 432 новых домов в СЗАО, уточнил Собянин. В настоящее время 32 дома находятся на стадиях проектирования и строительства. Для новостроек выбрали 41 площадку, резюмировал мэр.

В 2023 году было отдано поручение об ускорении темпов реализации программы реновации в Москве, благодаря чему новоселье отпраздновали уже свыше 147 тысяч жителей, а еще 20 тысяч граждан находятся в процессе переезда или оформления документов, отметил ранее Собянин. В среднем срок расселения уменьшился почти в два раза – до 5,5–6 месяцев.

