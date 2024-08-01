Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 322 новостроек с улучшенной отделкой ввели в эксплуатацию за последние 7 лет с начала реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, за это время, по словам мэра, для возведения жилья было выбрано свыше 13 миллионов квадратных метров территорий, а также составлен перечень расселяемых домов и обозначены примерные сроки переезда граждан в новые постройки. Вместе с тем специалисты все эти годы готовили различные проекты планировок и утверждали для их строительства финансирование.

Как уточнил Собянин, в 2023 году было отдано поручение об ускорении темпов реализации программы реновации, благодаря чему новоселье отпраздновали уже свыше 147 тысяч жителей, а еще 20 тысяч граждан находятся на данный момент в процессе переезда или оформления документов. В среднем срок расселения уменьшился почти в два раза – до 5,5–6 месяцев, добавил градоначальник.



"Только с начала 2024-го подобрали 21 площадку для строительства и ввели в эксплуатацию 18 новых домов. Под переселение передали 31 жилой комплекс", – подчеркнул Собянин.

В этом году, по словам мэра, специалисты планируют ввести в эксплуатацию еще около 1,6 миллиона квадратных метров жилья, а также начать переселение примерно 50 тысяч человек.



"Программа реновации задала новый стандарт жизни в столице. Москвичи не просто переезжают из старых квартир в новые, а получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой", – подытожил градоначальник.

С начала этого года под заселение по программе реновации для 15 тысяч человек было передано порядка 30 жилых комплексов в 21 столичном районе. Больше всего новых домов передали под заселение в ВАО – 12 новостроек. Еще пять – в ЗАО и ЮВАО.

