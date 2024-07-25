На проспекте 40 лет Октября построят жилой комплекс по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На проспекте 40 лет Октября в Люблине построят жилой комплекс в рамках программы реновации, передает портал мэра и правительства Москвы.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская рассказала, что уже готов градостроительный план участка площадью 0,4 гектара. По ее словам, проект реализуют по принципу квартальной застройки. Это говорит о наличии закрытого двора с детскими и спортивными площадками. Кроме того, первые этажи будут нежилыми.

Общая площадь корпусов составит более 12 тысяч квадратных метров. Рядом с ЖК развита транспортная и социальная инфраструктура. В последние годы в Люблине уделяют большое внимание созданию мест для отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что с начала этого года под заселение по программе реновации для 15 тысяч человек было передано порядка 30 жилых комплексов в 21 столичном районе. Больше всего новых домов передали под заселение в ВАО – 12 новостроек. Еще пять – в ЗАО и ЮВАО.

Также в Царицыне в 2025 году появятся три жилых корпуса по реновации. Их построят по индивидуальному проекту. Фасады зданий будут сделаны из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым фасадным керамическим кирпичом. Новые дома возведут по адресу Кантемировская улица, дом 5. Сейчас рабочие строят монолитные конструкции зданий.