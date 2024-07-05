Три жилых корпуса по программе реновации появятся в Царицыне

Фото: stroi.mos.ru/Фонд реновании

Три жилых корпуса по программе реновации построят в столичном районе Царицыно в 2025 году. Их фасады специалисты сделают из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым фасадным керамическим кирпичом, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Здания возводят по индивидуальному проекту. На первых этажах разместят нежилые помещения, часть из которых в будущем займут магазины, кафе, точки востребованных сервисов и услуг", – сказал он.

Корпуса будут находиться по адресу Кантемировская улица, дом 35. В настоящее время специалисты строят монолитные конструкции зданий.

Входные группы оформят витражным остеклением, а снаружи зданий установят металлические корзины для кондиционеров. В корпусах планируется сделать 470 квартир, семь из которых адаптированы для маломобильных горожан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов и установят специальную сантехнику.

Также в домах появятся современные лифты, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройки оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Вход в здания сделают в один уровень с поверхностью земли.

Кроме того, придомовая территория будет приватным и зонированным пространством. На ней оборудуют детские и спортивные площадки, беседки и лавочки.

Столичные власти ранее анонсировали планы возведения другого жилого комплекса по реновации, который расположен на Кольской улице в Свиблове. Новостройка переменной этажности включит в себя свыше тысячи квартир и подземный паркинг. Достроить ее планируют к 2026 году.

